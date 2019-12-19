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Президент объяснил засекреченность дела журналиста Голунова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Против пяти сотрудников правоохранительных органов, проходящих по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела, сообщил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Что касается Голунова. Вот что там происходит. Действительно, принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом», — сказал Путин.

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Но, по его словам, это «не значит, что разбирательство не должны идти должным образом». «От работы отстранены пять человек, они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», — уточнил президент России.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как тогда заявила полиция, с наркотиками. Впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

После этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил, что два генерала полиции сняты с должностей. Позднее Путин заявил о необходимости провести следственные действия и потребовал определить всех виновных.

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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.