Путин согласился «переписать» Конституцию

Президент Владимир Путин понимает логику дискуссий по расширению прав парламента, для этого он согласился изменить Конституцию и исключить из основного документа оговорку о «двух сроках подряд» для главы государства.

Заявление прозвучало на большой пресс-конференции президента. Путин при этом подчеркнул, принимать полностью новую Конституцию не следует.



Глава государства назвал «фундаментальной и неприкосновенной» первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд», — напомнил Путин.

По главному закону страны российский президент является «гарантом Конституции». Часть третья статьи 81 Конституции гласит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».