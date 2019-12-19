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Путин согласился «переписать» Конституцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин понимает логику дискуссий по расширению прав парламента, для этого он согласился изменить Конституцию и исключить из основного документа оговорку о «двух сроках подряд» для главы государства.

Заявление прозвучало на большой пресс-конференции президента. Путин при этом подчеркнул, принимать полностью новую Конституцию не следует.

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Глава государства назвал «фундаментальной и неприкосновенной» первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».

«Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд», — напомнил Путин.

По главному закону страны российский президент является «гарантом Конституции». Часть третья статьи 81 Конституции гласит, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».


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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.