Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%

Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.

Ранее президент запустил программу ипотечного кредитования под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке. Новые условия начали действовать в декабре. До этого на Дальнем Востоке ввели льготную ставку по ипотеке — 5% годовых, это ниже чем в целом по стране. Однако, по словам Путина, коллеги убедили его, что этого недостаточно.

На вопрос о том, дадут ли жителям Сибири, в частности Омской области, откуда уезжает много молодежи, ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, Путин ответил уклончиво. Он сказал, что отток населения с Дальнего Востока идет гораздо быстрее, чем из Сибири.

«Что касается других мер, в том числе двухпроцентной ипотеки, в принципе все возможно, но надо посмотреть, как пойдет на Дальнем Востоке, посчитать бюджетные расходы, сколько будет обращаться человек, и на ясном глазу принимать решение», — сказал президент.