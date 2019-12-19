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Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Омский корреспондент Ольга Коробова на большой пресс-конференции спросила у президента РФ Владимира Путина, будут ли сибирякам выдавать гектар и ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, ведь многие молодые сибиряки уезжают в Москву.

Ранее президент запустил программу ипотечного кредитования под 2% годовых для молодых семей на Дальнем Востоке. Новые условия начали действовать в декабре. До этого на Дальнем Востоке ввели льготную ставку по ипотеке — 5% годовых, это ниже чем в целом по стране. Однако, по словам Путина, коллеги убедили его, что этого недостаточно.

На вопрос о том, дадут ли жителям Сибири, в частности Омской области, откуда уезжает много молодежи, ипотеку под 2%, как на Дальнем Востоке, Путин ответил уклончиво. Он сказал, что отток населения с Дальнего Востока идет гораздо быстрее, чем из Сибири.

«Что касается других мер, в том числе двухпроцентной ипотеки, в принципе все возможно, но надо посмотреть, как пойдет на Дальнем Востоке, посчитать бюджетные расходы, сколько будет обращаться человек, и на ясном глазу принимать решение», — сказал президент.

Сибирь #Квадраты
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Обсуждение (6)
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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.