Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, за таким решением стоял советский лидер Владимир Ленин, это стало «стратегической ошибкой». Как только партия ослабела, страна рассыпалась, оставив после распада «болевые точки».

При создании СССР в состав Украины по решению Ленина вошли ее нынешние восточные территории — в первую очередь Донбасс. Иосиф Сталин подарил Украинской республике ее нынешнюю западную часть — Галицию.

Последней территорией, которую передали Украине, был Крым — это произошло в 1954 году при Никите Хрущеве. Сейчас площадь Украины составляет 576,5 тысяч квадратных километров, это по размеру второе после России государство Европы.