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Бизнесмен построит в Забайкалье завод по производству биотоплива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tom Bruton

Завод по производству топливных гранул — пеллет — начнет работу в Забайкалье в первом квартале 2020 года. Строит его местный предприниматель Леонид Кузьмицкий, сообщила пресс-служба Забайкальского края.

«Использование пеллет позволит снизить на сотни тонн ежегодно выбросы загрязняющих веществ в атмосфере, что существенно улучшит качество воздуха», — руководитель Корпорации развития Забайкальского Елена Реутская.

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В Европе пеллетное отопление получило самое широкое распространение, оно относится к категории современных отопительных систем. Стоимость отопления пеллетами дешевле, чем централизованное отопление.

«Мы планируем произвести запуск завода в первом квартале 2020 года, проектная мощность первой очереди более 10,8 тысячи тонн пеллет в год. На изготовление пеллет будет перерабатываться 80 тысяч кубометров древесных отходов, которые на сегодняшний день лесопользователями или накапливаются или сжигаются. Продукция является высокоэкологичным топливом», — поделился планами Леонид Кузьмицкий.

Пеллеты — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Это цилиндрические гранулы стандартного размера, которые классифицируются по их теплотворной способности, влажности и зольности, размерам.

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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!