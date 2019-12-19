Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров

Автовладельцы за свой счет восстановят идентификационные номера на кузове или раме, если они по какой-то причине исчезли. Стоимость услуги пока не определена, по мнению экспертов, это обойдется в 5-20 тысяч рублей.

Дополнительная маркировка прописана в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если выяснится, что невозможно прочитать идентификационные номера на кузове или раме (из-за коррозии, ремонта, подделки), автовладелец должен нанести дублирующую маркировку, приводит «Коммерсантъ» документ.

Процедура восстановления VIN детально прописана. Сначала на раму, кузов и т.д. устанавливается пломба или печать, чтобы исключить мошенничество. Затем авто проверят в экспертно-криминалистическом центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Куплю-продажу автомобилей оформят через госуслуги

После автовладелец должен обратиться в орган сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию или к любому заводу-изготовителю транспортных средств при наличии там необходимого оборудования.

Пробелов между знаками быть не должно. Высота символов дублирующего номера — не менее семи миллиметров. После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Стоимость услуги пока не определена. Эксперты предположили, что маркировка обойдется автолюбителю в 5-20 тысяч рублей. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф.