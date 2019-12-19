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Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автовладельцы за свой счет восстановят идентификационные номера на кузове или раме, если они по какой-то причине исчезли. Стоимость услуги пока не определена, по мнению экспертов, это обойдется в 5-20 тысяч рублей.

Дополнительная маркировка прописана в законе «О госрегистрации транспортных средств», вступающем в силу с 1 января 2020 года. Если выяснится, что невозможно прочитать идентификационные номера на кузове или раме (из-за коррозии, ремонта, подделки), автовладелец должен нанести дублирующую маркировку, приводит «Коммерсантъ» документ.

Процедура восстановления VIN детально прописана. Сначала на раму, кузов и т.д. устанавливается пломба или печать, чтобы исключить мошенничество. Затем авто проверят в экспертно-криминалистическом центре.

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После автовладелец должен обратиться в орган сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию или к любому заводу-изготовителю транспортных средств при наличии там необходимого оборудования.

Пробелов между знаками быть не должно. Высота символов дублирующего номера — не менее семи миллиметров. После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Стоимость услуги пока не определена. Эксперты предположили, что маркировка обойдется автолюбителю в 5-20 тысяч рублей. Не исключено, что правительство впоследствии установит предельный тариф.


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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.