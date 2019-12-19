Красноярские ученые «ускорят» добычу серебра

Сибирские ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов, он позволит быстрее и дешевле, чем раньше, добывать серебро из руд, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Серебро, платина или палладий, не присутствуют в рудах или во вторичном сырье в чистом виде. Содержание драгоценных элементов в таких соединениях не превышает нескольких миллиграмм на каждый килограмм, в то время как основную часть породы составляют примеси. Чтобы добыть ценные соединения из руды или раствора, в них добавляют экстрагенты — вещества, способные избирательно извлекать отдельные компоненты. Многие из них слишком дороги, либо их использование подразумевает сложный и долгий технологический процесс.

Созданное учеными вещество — дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты. Он имеет в своем составе четыре атома серы, которые образуют связанное кольцо с захваченным металлом внутри. Серебро оказалось наиболее склонно к взаимодействию с этим реагентом.

«Его характеристики намного превосходят свойства других реагентов. Например, экстракционная — разделяющая способность серебра дисульфидом значительно выше, чем у широко известных коммерчески доступных экстрагентов. Это позволяет эффективнее извлекать благородные металлы с меньшими затратами. Тем более сам процесс протекает очень быстро, в течении нескольких минут», — рассказала старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Григорьева.