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Красноярские ученые «ускорят» добычу серебра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сибирские ученые синтезировали новый реагент для добычи благородных металлов, он позволит быстрее и дешевле, чем раньше, добывать серебро из руд, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Серебро, платина или палладий, не присутствуют в рудах или во вторичном сырье в чистом виде. Содержание драгоценных элементов в таких соединениях не превышает нескольких миллиграмм на каждый килограмм, в то время как основную часть породы составляют примеси. Чтобы добыть ценные соединения из руды или раствора, в них добавляют экстрагенты — вещества, способные избирательно извлекать отдельные компоненты. Многие из них слишком дороги, либо их использование подразумевает сложный и долгий технологический процесс.

Созданное учеными вещество — дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты. Он имеет в своем составе четыре атома серы, которые образуют связанное кольцо с захваченным металлом внутри. Серебро оказалось наиболее склонно к взаимодействию с этим реагентом.

«Его характеристики намного превосходят свойства других реагентов. Например, экстракционная — разделяющая способность серебра дисульфидом значительно выше, чем у широко известных коммерчески доступных экстрагентов. Это позволяет эффективнее извлекать благородные металлы с меньшими затратами. Тем более сам процесс протекает очень быстро, в течении нескольких минут», — рассказала старший научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Григорьева. 

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.