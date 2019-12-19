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Путин рассказал о новой экономике России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин отверг мнение о том, что российская экономика сейчас живет за счет советского наследия. По его словам, 75% мощностей созданы с 2000 года.

«Мы должны быть благодарны своим предкам, создавшим такую огромную и мощную державу. Но, во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года», — заявил Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что за последнее десятилетие построены три аэропорта, 45 полос, вдвое выросло количество федеральных трасс. «Очень яркий пример — сельское хозяйство. Люди старшего поколения помнят, что СССР всегда был покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. 46% — рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт. На 24 миллиарда долларов сельхозпродукции продано», — сказал Путин.

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По словам президента, все порты СССР переваливали в год 600 миллионов тонн. «Сейчас знаете сколько? Миллиард сто четыре миллиона. Около 600 новых месторождений. И так можно говорить почти по каждой области. Я уж не говорю о таких современных сферах, как атомная энергетика. Восемь блоков мы запустили, между прочим. За все советское время было, кажется, 16 запущено. У нас, получается, самая зеленая энергетика — это к вопросу об изменениях в экологии», — пояснил российский лидер.

«Созданы новые отрасли в энергетике, такие как сжиженный газ. Существенный рывок вперед произошел в гидроэнергетике. Те, кто считают, что мы живем на доставшихся от старых времен мощностях, ошибаются», — заключил президент


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Экономика #Промзона #Торговля #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Россия
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Alvarius7

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Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...