Сибирскую вакцину от клещевого энцефалита испытают на человеке

Вакцину сибирских ученых от клещевого энцефалита, которая эффективнее иммуноглобулина, испытают на людях, сообщила завлабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова.

«Энцемаб» создан на основе химерных антител — генно-инженерных конструкций, в которых «сшиты» две части: мышиная связывает вирус и не дает ему инфицировать клетки, и человеческая, запускающая в организме необходимые реакции, чтобы избавиться от антител вместе с инфекционным агентом.

Доклинические исследования показали, что препарат действует эффективнее препаратов сывороточного иммуноглобулина человека, не токсичен и не вызывает аллергических реакций. «Энцемаб» можно вводить в значительно меньших дозах по сравнению с иммуноглобулином: 2 миллиграмма на 10 килограммов веса против 100-160 миллиграммов у иммуноглобулина. Кроме того, для производства новосибирского препарата не нужна кровь, как для иммуноглобулина.

«Сейчас начинается еще более ответственная фаза, первый этап клинических испытаний, который заключается в том, что здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если всё будет нормально, то перейдут к следующей фазе — препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита», — цитирует Тикунову «Наука в Сибири».

Производство препарата и его клинические испытания организует АО «Фармасинтез».

«Говорить о масштабах производства еще рано, ведь это определяется в первую очередь потребностями рынка. Проблема клещевого энцефалита существует и в европейских странах, и в Казахстане, и в Китае. Мы ожидаем, что нужный людям препарат в скором времени будет широкодоступным и позволит радикально решить проблему экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита», — сказал директор ИХБФМ СО РАН Дмитрий Пышный.