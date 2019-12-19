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Сибирскую вакцину от клещевого энцефалита испытают на человеке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юлия Позднякова

Вакцину сибирских ученых от клещевого энцефалита, которая эффективнее иммуноглобулина, испытают на людях, сообщила завлабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова.

«Энцемаб» создан на основе химерных антител — генно-инженерных конструкций, в которых «сшиты» две части: мышиная связывает вирус и не дает ему инфицировать клетки, и человеческая, запускающая в организме необходимые реакции, чтобы избавиться от антител вместе с инфекционным агентом.

Доклинические исследования показали, что препарат действует эффективнее препаратов сывороточного иммуноглобулина человека, не токсичен и не вызывает аллергических реакций. «Энцемаб» можно вводить в значительно меньших дозах по сравнению с иммуноглобулином: 2 миллиграмма на 10 килограммов веса против 100-160 миллиграммов у иммуноглобулина. Кроме того, для производства новосибирского препарата не нужна кровь, как для иммуноглобулина.

«Сейчас начинается еще более ответственная фаза, первый этап клинических испытаний, который заключается в том, что здоровым добровольцам введут препарат и посмотрят, не возникнут ли токсические и аллергические реакции. Если всё будет нормально, то перейдут к следующей фазе — препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита», — цитирует Тикунову «Наука в Сибири».

Производство препарата и его клинические испытания организует АО «Фармасинтез».

«Говорить о масштабах производства еще рано, ведь это определяется в первую очередь потребностями рынка. Проблема клещевого энцефалита существует и в европейских странах, и в Казахстане, и в Китае. Мы ожидаем, что нужный людям препарат в скором времени будет широкодоступным и позволит радикально решить проблему экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита», — сказал директор ИХБФМ СО РАН Дмитрий Пышный.

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Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

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matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...