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Фильм дня: «Чрево»

Источник:
Sibnet.ru
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Мрачная мелодрама «Чрево» рассказывает о том, как сильная любовь героини перерастает в нездоровое желание воскресить дорогого ей человека любой ценой.

20 декабря 2000 года парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Действие фильма происходит в недалёком будущем, где клонирование человека постепенно становится обыденным процессом. Главная героиня Ребекка клонирует своего умершего возлюбленного и воспитывает его с младенчества до юношества. Но при этом она испытывает к сыну совсем не материнскую любовь.

Оценить фильм крайне непросто, поскольку тема сама по себе противоестественна. Но венгерский режиссер Бенедек Флигауф создал в картине острый сюжет, который интригует. Ценителям хорошей актерской игры наверняка понравится исполнение Евы Грин, исполнившей главную роль. Рейтинг «Чрева» на IMDb: 6.80.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.