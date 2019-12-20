Фильм дня: «Чрево»

Мрачная мелодрама «Чрево» рассказывает о том, как сильная любовь героини перерастает в нездоровое желание воскресить дорогого ей человека любой ценой.

20 декабря 2000 года парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

Действие фильма происходит в недалёком будущем, где клонирование человека постепенно становится обыденным процессом. Главная героиня Ребекка клонирует своего умершего возлюбленного и воспитывает его с младенчества до юношества. Но при этом она испытывает к сыну совсем не материнскую любовь.

Оценить фильм крайне непросто, поскольку тема сама по себе противоестественна. Но венгерский режиссер Бенедек Флигауф создал в картине острый сюжет, который интригует. Ценителям хорошей актерской игры наверняка понравится исполнение Евы Грин, исполнившей главную роль. Рейтинг «Чрева» на IMDb: 6.80.