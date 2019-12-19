Новосибирцам пообещали очень красивые поликлиники

Проектирование семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) находится в завершающей стадии, после итоговых согласований начнется строительство. Каждая получит индивидуальный облик и обещает быть очень красивой, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам в четверг.

«Договор о строительстве был подписан в марте, мы идем строго в рамках дорожной карты. Проектирование находится в завершающей стадии, подписаны все согласования со всеми руководителями медицинских учреждений, подразделениями которых станут эти поликлиники. Каждый главный врач выверил на сегодняшний день поэтажный план по оснащению медицинской техникой», — сказал Хальзов.

Новые поликлиники построят на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Усса, Ереванской и на площади Райсовета. Инвестор берет на себя обязательства по проектированию и строительству поликлиник, их техническому обслуживанию, а также привлечению денег для частичного финансирования строительства.

Власти Новосибирской области предоставили земельные участки под строительство, а также гарантировали эксплуатацию поликлиник. «Земля вся выделена была мэрией. По этой земле проведено проектирование. Все медицинские учреждения уже "посажены" на эту территорию, все получились индивидуальные, и внутренне, и внешне. И очень красивые на самом деле», — заметил Хальзов.

С 2022 года по 2029 год власти Новосибирской области ежеквартально будут выплачивать инвестору эксплуатационные затраты на поликлиники. Также из регионального бюджета будут ежеквартально выплачивать инвестиционный платеж за обеспечение возврата заемных средств и его инвестиций. Инвестор также будет получать арендную плату от региональных и городских медучреждений, эксплуатирующих построенные здания.