Маршрутка в Приангарье опрокинулась после столкновения с внедорожником

Микроавтобус Ford с пассажирами в Тулунском районе Иркутской области столкнулся с внедорожником Isuzu. От удара маршрутка перевернулась, есть погибший и пострадавшие, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В четверг в 9.40 по местному времени (4.40 мск) в нескольких километрах от села Шерагул Тулунского района столкнулся микроавтобус Ford и внедорожник Isuzu, пассажир внедорожника погиб на месте. Водителю Isuzu и еще одному пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Еще 12 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в больницу. «Удар был такой силы, что микроавтобус оказался перевернутым в кювете. Оба автомобиля превратились в груду искореженного металла», — сообщила администрация Тулуна на своей странице во «ВКонтакте».

Пока достоверно неизвестно, кто стал виновником ДТП. Скорее всего, машины столкнулись лоб в лоб. МВД проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины столкновения, в том числе траектория следования автомашин перед столкновением, дорожные, погодные условия и другие детали, которые позволят дать правовую оценку случившемуся.