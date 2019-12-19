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Маршрутка в Приангарье опрокинулась после столкновения с внедорожником

Источник:
Sibnet.ru
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Микроавтобус Ford с пассажирами в Тулунском районе Иркутской области столкнулся с внедорожником Isuzu. От удара маршрутка перевернулась, есть погибший и пострадавшие, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В четверг в 9.40 по местному времени (4.40 мск) в нескольких километрах от села Шерагул Тулунского района столкнулся микроавтобус Ford и внедорожник Isuzu, пассажир внедорожника погиб на месте. Водителю Isuzu и еще одному пассажиру потребовалась медицинская помощь.


Еще 12 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в больницу. «Удар был такой силы, что микроавтобус оказался перевернутым в кювете. Оба автомобиля превратились в груду искореженного металла», — сообщила администрация Тулуна на своей странице во «ВКонтакте».

Пока достоверно неизвестно, кто стал виновником ДТП. Скорее всего, машины столкнулись лоб в лоб. МВД проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины столкновения, в том числе траектория следования автомашин перед столкновением, дорожные, погодные условия и другие детали, которые позволят дать правовую оценку случившемуся.

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Топ комментариев

Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...