Медики раскритиковали ночной режим смартфонов

Ученые выяснили, что желтый цвет, на который переключаются дисплеи смартфонов при ночном режиме, может негативно влиять на здоровье, сообщается на сайте Манчестерского университета.

При ночном режиме смартфоны блокируют синее свечение и увеличивают желтое. Специалисты протестировали на мышах, как цветовое излучение влияет на организм.

Оказалось, что яркие теплые цвета вводят в заблуждение биологические часы, так как ассоциируются с дневным временем суток, а синяя гамма, напротив, говорит о сумерках.

«Наши результаты показывают, что использование тусклого холодного освещения, а не яркого теплого света по вечерам может быть более полезным», — прокомментировал исследование доктор Тим Браун.

По мнению исследователей, приведение социальных и рабочих графиков в соответствие с биологическими часами может быть полезно для здоровья. В этом может помочь правильное использование цвета.