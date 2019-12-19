Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата

Жительница Красноярска Надежда Скогорева нашла в квартире тайник с фотографиями немецкой девушки, которая писала любовные письма советскому солдату.

«Когда мы сломали во время ремонта стенку, вывалился пакет с фотографиями», — цитирует Скогореву телеканал «Афонтово». Внутри черного пакета оказались фотографии немецкой девушки Гиллигорды Зауль, на обороте есть надписи на немецком, например, «все мои мысли о тебе».

На фото есть надпись по-русски: «Моя первая любовь». Вероятно, так подписал снимки советский солдат. Фото датированы 1944 и 1946 годами. Есть в пачке и обнаженные кадры девушки.

До Скогоревых квартирой владела другая семья, в которой был фронтовик, но найти их очень трудно. Журналисты пытаются найти родственников советского солдата и немки с найденных снимков.

Отношения между немецкими девушками и русскими солдатами были — немки надеялись на солдатский паек, который мог спасти от голодной смерти, рассказал телеканалу председатель красноярского общества «Мемориал» Алексей Бабий.

«Контрразведка смотрела так: любая связь с иностранцами — это подозрительно. Они там сразу начинали предполагать вербовку. За такую вот невинную связь измену Родине можно было получить за милую душу, если просто какому-нибудь лейтенанту госбезопасности захотелось себе новые звездочки заработать», — сказал Бабий.