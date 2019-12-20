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Сериал «Ведьмак» выходит на Netflix

Источник:
Sibnet.ru
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Показ одного из самых ожидаемых сериалов 2019 года «Ведьмак» стартует на сервисе Netflix 20 декабря, фэнтезийный телесериал основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского.

По сюжету, ведьмак Геральт из Ривии, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

Главную роль исполнил английский актер Генри Кавилл, также в сериале снялись Фрейя Аллан в роли княжны Цири, Аня Чалотра (Йеннифер), Джоди Мэй (королева Калантэ), Бьёрн Хлинур Харальдссон (король Эйст), Адам Леви (Мышовур), Мианна Бёринг (Тиссая), Мими Ндивени (Фрингилья), Терика Уилсон-Рид (Сабрина) и Эмма Эпплтон (княжна Ренфри).

Еще до премьеры первого сезона «Ведьмака» стало известно, что за ним последует второй сезон, который запланирован на первую половину 2020 года.


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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

4ekist

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