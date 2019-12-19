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Российский спецназ вооружили подводными автоматами АДС

Источник:
ТАСС
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Фото: © "Ростех"

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС, способных эффективно стрелять и на суше, и под водой, сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»

«По двухсредному автомату АДС освоено производство. На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов по гособоронзаказу», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

АДС предназначен для вооружения подразделений спецназа. До его появления боевым пловцам приходилось брать на задание и автомат Калашникова для стрельбы в обычных условиях, и АПС (автомат подводный специальный) для подводного применения. Использование одного образца оружия снижает весовую нагрузку на боевого пловца.

«В опытную эксплуатацию автоматы были переданы еще несколько лет назад. По результатам апробации были сделаны некоторые доработки, направленные на повышение удобства эксплуатации», — отметили в холдинге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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АДС построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению с традиционными схемами при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает операции раскладывания-складывания приклада, рассказали в Ростехе.

Автомат на суше может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45х39 миллиметра. Для подводной стрельбы разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах — 5,45х39 миллиметра. Таким образом автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. В автомат также встроен 40-миллиметровый гранатомет.

Автомат позволяет поражать цели под водой на дистанции около 30 метров, а дальность стрельбы на поверхности соответствует характеристикам стандартного АК-74.

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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fargus

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