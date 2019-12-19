Озвучена предварительная цена «Русского Prado» от УАЗ

Модернизированный УАЗ «Патриот», который называют «Русским Prado», будет стоить не дороже 1,5 миллиона рублей, автомобиль сойдет с конвейера в конце 2021 года, сообщил директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов.

«Наценка будет адекватной, мы понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся. <...> Если мы будем уходить выше ниши, в которой находимся, то окажемся вне игры. Думаю, концентрация наценки в пределах 5-8%», — сказал Ширинов в интервью изданию 73online.ru.

Сейчас «Патриот» стоит от 831 тысяч до 1,27 миллиона рублей. С прибавкой в 8% цена будет варьироваться от 900 тысяч до 1,37 миллиона рублей.

Директор УАЗ отметил, что дебют модели переносится на 2021 год. Новинка получит турбомотор ЗМЗ, а также доработанную подвеску. Машинам нужна другая раздаточная коробка.

Завод будет работать над сокращением износа автомобиля и проблемами, связанными с коррозией металла. «Качество окраски — один из краеугольных камней», — добавил Ширинов.