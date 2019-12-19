Собчак запустит шоу на Первом с выпуска про Кокорина и Мамаева

Ведущая Ксения Собчак будет вести свое ток-шоу на Первом канале, в первом выпуске речь пойдет о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Известно, что съемки выпуска уже несколько раз переносились, но на этот раз материал планируют отснять в ближайшую субботу, 21 декабря. «Переговоры длились несколько месяцев, и съемки должны были начаться еще в сентябре, но переносились», — сказал источник, участвующий в съемках, Telegram-каналу «Подъем».

Также источник сообщил, что несколько выпусков на другие темы уже отсняты, но о чем они — пока не известно.

Ранее сообщалось, что Собчак станет ведущей Первого канала, предполагалось, что она займет место Дмитрия Борисова в программе «Пусть говорят», но руководство канала не смогло согласовать с Собчак гонорар.