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Собчак запустит шоу на Первом с выпуска про Кокорина и Мамаева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yulia Ulyankina / CC BY 2.0

Ведущая Ксения Собчак будет вести свое ток-шоу на Первом канале, в первом выпуске речь пойдет о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Известно, что съемки выпуска уже несколько раз переносились, но на этот раз материал планируют отснять в ближайшую субботу, 21 декабря. «Переговоры длились несколько месяцев, и съемки должны были начаться еще в сентябре, но переносились», — сказал источник, участвующий в съемках, Telegram-каналу «Подъем».

Также источник сообщил, что несколько выпусков на другие темы уже отсняты, но о чем они — пока не известно.

Ранее сообщалось, что Собчак станет ведущей Первого канала, предполагалось, что она займет место Дмитрия Борисова в программе «Пусть говорят», но руководство канала не смогло согласовать с Собчак гонорар.




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Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...