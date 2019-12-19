Бюджет Новосибирска лишился 2 млрд рублей от застройщиков

Застройщики в Новосибирске задолжали мэрии за аренду земли 4 миллиарда рублей, половину из них уже не получится вернуть, рассказал журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Порядка 4 миллиардов рублей — такая задолженность есть… Около половины этой задолженности — безвозвратные долги», — сказал градоначальник. По его словам, часть застройщиков обанкротилась. В следующем году мэрия займется реструктуризацией задолженности строительных организаций.

Ранее правительство Новосибирской области потребовало от мэрии вернуть долги строителей за землю и пополнить городской бюджет. Администрация города не раскрывает общественникам названия-компаний должников, чтобы не портить их деловую репутацию.