Уголовное дело возбудили после гибели солдата в Иркутске

Уголовное дело возбудили по статье о доведении до самоубийства после гибели в Иркутске солдата срочной службы, сообщил военный прокурор Центрального военного округа Александр Антюфеев.

«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Ведется расследование», — цитирует ТАСС Антюфеева.

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В четверг, 12 декабря, стало известно о гибели солдата Западного военного округа (ЗВО). Военнослужащий находился на посту в составе караула, который охранял и сопровождал поезд с воинским грузом. Погибшему было 20 лет.

По одной из версий солдат-срочник покончил с собой, к этому его могла подтолкнуть ссора с девушкой, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванные источники. Так это или нет, предстоит выяснить следствию.