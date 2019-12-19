Adidas усовершенствовал форму для футболистов

Adidas после критики новой формы для сборной России по футболу усовершенствовал экипировку — изменения коснулись ткани и силуэта, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Adidas в ноябре представил новую футбольную форму в красном цвете с белым воротником и полосками в цветах российского флага на рукавах. Многим не понравилось, что триколор оказался перевернутым. Компания объясняла, что это сделано специально — полоски будут выстраиваться во флаг, когда футболисты торжествуют, забив гол.

«Мы получили видение о том, что нового будет внесено — будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной. Будут еще ряд изменений, они нас устраивают», — цитирует Дюкова «Интерфакс».

Он отметил, что Adidas перевел РФС в число партнеров «группы А», то есть наиболее значимых для себя. В группу входят также футбольные федерации Германии, Испании и Бельгии, для них разрабатываются «эксклюзивные» варианты формы.

Презентация нового варианта состоится в ближайшее время.