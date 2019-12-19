НАВЕРХ

Adidas усовершенствовал форму для футболистов

Источник:
Sibnet.ru
254 0
Фото: © Российский футбольный союз

Adidas после критики новой формы для сборной России по футболу усовершенствовал экипировку — изменения коснулись ткани и силуэта, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Adidas в ноябре представил новую футбольную форму в красном цвете с белым воротником и полосками в цветах российского флага на рукавах. Многим не понравилось, что триколор оказался перевернутым. Компания объясняла, что это сделано специально — полоски будут выстраиваться во флаг, когда футболисты торжествуют, забив гол.

«Мы получили видение о том, что нового будет внесено — будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной. Будут еще ряд изменений, они нас устраивают», — цитирует Дюкова «Интерфакс».

Он отметил, что Adidas перевел РФС в число партнеров «группы А», то есть наиболее значимых для себя. В группу входят также футбольные федерации Германии, Испании и Бельгии, для них разрабатываются «эксклюзивные» варианты формы.

Презентация нового варианта состоится в ближайшее время.
Еще по теме
Французский футболист сменит гражданство ради сборной России
Газзаев заявил об ущербной психологии российских футбольных клубов
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Украинский футболист расплакался из-за оскорблений испанских фанатов
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
•
Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров
•
Путин рассказал о новой экономике России
•
Школьница в США угнала самолет и протаранила здание
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Пиво вернется на футбольные стадионы
13.12.2019 17:38
Кузбасс примет ЧМ по парашютному спорту, несмотря на санкции WADA
12.12.2019 12:45
Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага
11.12.2019 13:23
Фазель высказался о переносе чемпионатов по хоккею из России
10.12.2019 15:19
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
•
Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров
•
Путин рассказал о новой экономике России
•
Школьница в США угнала самолет и протаранила здание
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
•
Сибирскую вакцину от клещевого энцефалита испытают на человеке
•
Маршрутка перевернулась после столкновения с внедорожником
•
Новосибирский Минздрав подтвердил дефицит кадров в скорой помощи
•
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
•
Производители в Новосибирске регистрировали молоко из будущего
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
85
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Путин ответит на все вопросы
46
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...