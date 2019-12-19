Выбраны самые популярные артисты 2019 года

Актер Александр Петров стал самым популярным среди мужчин, а актриса Дарья Мороз заняла первое место среди женщин, сообщает «Кино Mail.ru».

По версии сервиса «Кино Mail.ru», после Петрова по популярности следует Павел Прилучный, на третьем месте Сергей Бурунов, исполнивший главные роли в 2019 году в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Мылодрама». Пятерку самых популярных актеров замыкают Роман Курцин и Владимир Яглыч. В десятке в порядке убывания Кирилл Кяро, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, Иван Янковский, Евгений Цыганов.

Среди самых популярных актрис 2019 года, после Дарьи Мороз на втором месте расположилась Светлана Ходченкова, на третьем — Елена Подкаминская. Четвертое и пятое места у Любови Аксеновой и Кристины Асмус. Также в десятке Ирина Пегова, Агата Муцениеце, Софья Эрнст, Мария Миронова, Виктория Исакова.

Победитель рейтинга популярности актеров Александр Петров в 2019 году сразу в нескольких картинах: «Т-34», «Текст», «Герой», «Анна», «Гоголь». В феврале 2020 года в прокат выйдет романтическая спортивная драма «Лед 2». Главная актриса года Дарья Мороз стала звездой двух сериалов — «Содержанки» и «Триада».