Главу управления лесничеств Забайкалья задержали за взятку

Исполняющего обязанности директора «Управления лесничествами Забайкалья» Александра Головнина задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в июле 2019 года подозреваемый получил взятку в размере 500 тысяч рублей. За эти деньги он должен был помочь оформить документы частной компании, чтобы она провела лесопатологическую экспертизу.

Затем чиновник должен был предоставить участки тайги в долгосрочную аренду под частный инвестиционный проект по заготовке лекарственного растения (дикорастущей чаги). В дальнейшем чагу планировали вывозить за границу. В октябре 2019 года подозреваемый также попытался получить взятку, но преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Прокуратура назвала масштабы вырубки тайги в Приангарье угрожающими

Следствие предъявило Головину обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), а также по статьям статьи 30 УК РФ и 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Весной сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, а следствие предъявило ему обвинение в превышении должностных полномочий. Шеверда стал фигурантом уголовного дела по вырубке леса на 748 миллионов рублей в заказнике «Туколонь». Следствие продолжается.

В июле уголовное дело возбудили в отношении глава агентства лесного хозяйства Бурятии Александр Мартынова по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, он подписал договор с горнодобывающей компанией на аренду земли в центральной экологической зоне в Северобайкальском районе, где запрещены сплошные рубки деревьев.