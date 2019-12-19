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Красноярские эксперты нашли туалетную бумагу со свинцом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский ЦСМ

Эксперты протестировали туалетную бумагу популярных марок, в двух образцах бумаги нашли превышение по содержанию свинца, сообщается на сайте Красноярского Центра стандартизации, метрологии и испытаний.

Эксперты Красноярского ЦСМ проверили 12 образцов популярных марок туалетной бумаги одного, двух и трёх слоев, приобретённые в торговых сетях. Все образцы были обезличены, зашифрованы под номерами и представлены членам комиссии без потребительской упаковки. Эксперты исследовали показатели внешнего вида изделий, в том числе, качество исполнения, размеры изделий, комфорт и легкость утилизации, полноту маркировки.

«У одного из образцов трехслойной ароматизированной туалетной бумаги торговой марки «Papia» с рисунком, выявлено отмарывание краски (неустойчивый краситель) … Один образец не соответствует по показателю «индекс токсичности», в двух образцах имеются превышения по содержанию свинца. Полученные значения последних двух показателей могут свидетельствовать о недостаточной степени очистки вторсырья, из которого изготавливали эту туалетную бумагу», — сказала ведущий эксперт «Красноярского ЦСМ» Виктория Петрова.


В результате, в группе однослойной туалетной бумаги лидером оказалась популярная в Красноярске бумага без перфорации, цвета естественного волокна производства «Народное предприятие набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова», а вот три других местных изделия производства ООО «Енисей» и ООО «АстраТехКомплект» не прошли экспертизу по показателям безопасности.

В группе многослойной неароматизированной туалетной бумаги с перфорацией лучшей оказалась также бумага из Татарстана, но другого производителя под брендом «Familia plus». Худший образец — туалетная бумага торговой марки «К», местного производства, которая также не соответствует ГОСТ по показателю безопасности. Среди многослойной ароматизированной туалетной бумаги наивысший рейтинг у марки «Veiro» из Республики Коми.

«А вот если брать маркировку, то из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу и Закону о защите прав потребителей. У некоторых образцов на упаковке отсутствует информация о номинальных размерах изделия — даже элементарная длина рулона, не указаны сведения об утилизации изделия. Зачастую, нет информации о конкретном материале, из которого изготовлена бумага — первичная или вторичная целлюлоза», — сказала Петрова. 

Красноярск #Торговля
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Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

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fargus

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matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...