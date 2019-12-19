Финалы проектов ТНТ покажут в последнюю неделю года

Финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» покажут в субботу,
28 декабря в 18.30. Зрители выберут победителя из четырех финалистов: Дмитрия
Матвеева, Ирины Игнатенко, Мариам Циминтии, Вилмы Генрих. По информации канала,
21 декабря экстрасенсы пройдут испытания, а в заключительном выпуске
традиционно зрителям расскажут подробные истории жизни финалистов. Имя
победителя станет известно уже в полночь 21 декабря, но официально его озвучат
только 28 декабря.
В этот же день, в 21.00 в эфире ТНТ покажут, чем закончились
романтические приключения участника «Плана Б» Тимура Батрутдинова. В предыдущем
выпуске вторая героиня Ольга Бузова отправила всех женихов домой, а Батрутдинову
придется провести еще два свидания в Москве. На сердце резидента Comedy Club
претендуют две девушки — Елизавета Аниховская и Маргарита Гаврилова.
«Развязка шоу будет неожиданной. В финале Ольга Бузова
раскроет один из своих главных секретов, а Тимур Батрутдинов решится на
серьезное признание», — сообщила пресс-служба ТНТ.