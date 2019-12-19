Финалы проектов ТНТ покажут в последнюю неделю года

Финалы проектов «Битва экстрасенсов» и «План Б» покажут на телеканале ТНТ 28 декабря, в мистическом шоу узнают имя сильнейшего экстрасенса, а в романтическом реалити Тимур Батрутдинов определится с дамой сердца.

Финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» покажут в субботу, 28 декабря в 18.30. Зрители выберут победителя из четырех финалистов: Дмитрия Матвеева, Ирины Игнатенко, Мариам Циминтии, Вилмы Генрих. По информации канала, 21 декабря экстрасенсы пройдут испытания, а в заключительном выпуске традиционно зрителям расскажут подробные истории жизни финалистов. Имя победителя станет известно уже в полночь 21 декабря, но официально его озвучат только 28 декабря.

В этот же день, в 21.00 в эфире ТНТ покажут, чем закончились романтические приключения участника «Плана Б» Тимура Батрутдинова. В предыдущем выпуске вторая героиня Ольга Бузова отправила всех женихов домой, а Батрутдинову придется провести еще два свидания в Москве. На сердце резидента Comedy Club претендуют две девушки — Елизавета Аниховская и Маргарита Гаврилова.

«Развязка шоу будет неожиданной. В финале Ольга Бузова раскроет один из своих главных секретов, а Тимур Батрутдинов решится на серьезное признание», — сообщила пресс-служба ТНТ.