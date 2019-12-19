Роскомнадзор заблокировал популярный ресурс LostFilm

Роскомнадзор по решению суда заблокировал популярный сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros., сообщила пресс-служба ведомства.

Американцы пожаловались на незаконное распространение сериала «Супергерл» (Supergirl). Решение о постоянной блокировке принял Мосгорсуд.

Кроме lostfilm.tv также должен быть ограничен доступ к сайтам http://hdkinozor.ru, http://tractor.in, http://retre.org, http://turboserial.net. В течение месяца решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Lostfilm.tv — крупный торрент-трекер с популярными зарубежными сериалами. Был открыт в 2005 году. У него также есть своя студия озвучивания.