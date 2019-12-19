Ученые Красноярска улучшат свойства спорного «Бионорда»

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске изучат состав антигололедного реагента «Бионорд» и поищут дополнительные добавки для снижения разрушительной активности солевых компонентов, сообщается на сайте вуза.

«Бионорд» используется для плавления льда на дорогах. Жители и депутаты Красноярска добиваются запрета реагента, они уверены, что он делает город грязнее, портит покрытие машин и обуви. Власти говорят, что вещество не опасно. Эксперты отмечают, что проблема больше в медленной очистке дорог после обработки «Бионордом». Недавно власти провели эксперимент по сравнению «Бионорда» и песко-соляной смеси, и заверили, что первый лучше отчищает дороги от льда.

«Поставлена задача — выяснить, какие именно составляющие реагента провоцируют ускоренное разрушение цементных бетонов, определить стабильность состава "Бионорда", подобрать новые или дополнительные ингибирующие добавки, вводимые в состав "Бионорда" с целью минимизации коррозийной активности солевых компонентов данного реагента на бетоны, металлы, почву и биоценозы прилегающих газонов и других зелёных насаждений», — рассказала руководитель аккредитованной испытательной лаборатории строительных материалов Ирина Енджиевская.

Коллектив учёных Инженерно-строительного института рассчитает оптимальные нормы россыпи «Бионорда» и определит возможность оперативного изменения параметров россыпи реагента — количество антигололёдного реагента может значительно возрастать в периоды снегопада или образования на дорогах ледяного наката.

«По итогам исследования планируется подготовить рекомендации для красноярского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства — хотелось бы, чтобы эта работа переросла в создание новых регламентов, технических условий, отраслевых стандартов, методик оценки строительных материалов, учитывающих региональные природно-климатические условия», — сказала доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений Ольга Дубровская.