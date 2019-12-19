Вышел новый трейлер фильма «Лед 2»

Второй трейлер фильма спортивной драмы «Лед 2» появился в Сети, из двухминутного ролика становится понятно, с какими трудностями столкнутся хоккеист Саша и фигуристка Надя, когда у них родится ребенок.

По сюжету второй части «Льда», у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь. Но Надю начинает душить домашний уют, и она уходит. Саша отпускает ее и начинает самостоятельно заботиться о дочери, забыв о собственной перспективной карьере хоккеиста. Но лед не отпускает их семью, и вскоре дочь сама почувствует тягу встать на коньки.

В трейлере раскрыты важные моменты сюжета фильма. Например, главному герою предстоит побороть себя, и разрешить дочери заниматься фигурным катанием. Также ясно, что в конце мама вернется в семью и у пары, скорее всего, появится второй ребенок.

Режиссером фильма выступил вновь Жора Крыжовников, который пообещал, что вторая часть будет одновременно эмоциональной и трогательной, сказочной и реалистичной. Кроме знакомых актеров по первой части «Льда» в фильме появятся новые персонажи в исполнении известных актеров, например, Сергей Лавыгин, знакомый зрителю по сериалу «Кухня». «Лед 2» выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.