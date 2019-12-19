Путин ответит на все вопросы

Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию в полдень 19 декабря, она станет для главы государства 15-ой, начиная с 2001 года. Предстоящая побьет рекорд по числу аккредитованных журналистов — их будет 1995 человек.

Ожидается, что большая пресс-конференция начнется с отчета Владимира Путина о социально-экономической ситуации в стране. В частности, глава государства наверняка расскажет про запуск газопровода «Сила Сибири» и старт движения по Крымскому мосту.

Кроме этого, Путин должен затронуть реализуемые крупные проекты — подготовку к пуску газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Также ожидается обсуждение национальных проектов.

Путин готовился к мероприятию заблаговременно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств, чтобы актуализировать весь массив информации.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Самой короткой по времени была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, она заняла всего 1 час 35 минут, самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут.



Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Обычно президент не ограничивает прессу тематикой или временем общения, однако приоритет традиционно отдается региональным СМИ, журналисты которых получают возможность задать важный вопрос Путину.

Чтобы получить право задать вопрос, корреспонденты используют яркие плакаты и даже игрушки. В этом году организаторы попросили журналистов не использовать слишком большие плакаты, чтобы те не мешали работе фотографов и операторов.