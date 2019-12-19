НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин ответит на все вопросы

Источник:
Sibnet.ru
923 46
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию в полдень 19 декабря, она станет для главы государства 15-ой, начиная с 2001 года. Предстоящая побьет рекорд по числу аккредитованных журналистов — их будет 1995 человек.

Ожидается, что большая пресс-конференция начнется с отчета Владимира Путина о социально-экономической ситуации в стране. В частности, глава государства наверняка расскажет про запуск газопровода «Сила Сибири» и старт движения по Крымскому мосту.

Кроме этого, Путин должен затронуть реализуемые крупные проекты — подготовку к пуску газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Также ожидается обсуждение национальных проектов.

Путин готовился к мероприятию заблаговременно, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, для этого президент общался с министрами, вице-премьерами, руководителями федеральных агентств, чтобы актуализировать весь массив информации.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Самой короткой по времени была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, она заняла всего 1 час 35 минут, самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Обычно президент не ограничивает прессу тематикой или временем общения, однако приоритет традиционно отдается региональным СМИ, журналисты которых получают возможность задать важный вопрос Путину.

Чтобы получить право задать вопрос, корреспонденты используют яркие плакаты и даже игрушки. В этом году организаторы попросили журналистов не использовать слишком большие плакаты, чтобы те не мешали работе фотографов и операторов.

Еще по теме
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Путин рассказал о новой экономике России
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
Кремль назвал главное событие 2019 года
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
•
Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров
•
Путин рассказал о новой экономике России
•
Школьница в США угнала самолет и протаранила здание
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
Сибирь 19.12.2019 17:16
Сибирскую вакцину от клещевого энцефалита испытают на человеке
Сибирь 19.12.2019 16:24
Маршрутка перевернулась после столкновения с внедорожником
Сибирь 19.12.2019 14:39
Новосибирский Минздрав подтвердил дефицит кадров в скорой помощи
Сибирь 19.12.2019 14:15
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
24974
Промокод Wink: где получить и как активировать
10797
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
7538
Путину показали «КамАЗ» будущего
4923
Обсуждение (46)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
•
Прописан порядок восстановления исчезнувших с машин номеров
•
Путин рассказал о новой экономике России
•
Школьница в США угнала самолет и протаранила здание
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
Сибиряки попросили у Путина ипотеку под 2%
•
Сибирскую вакцину от клещевого энцефалита испытают на человеке
•
Маршрутка перевернулась после столкновения с внедорожником
•
Новосибирский Минздрав подтвердил дефицит кадров в скорой помощи
•
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
•
Производители в Новосибирске регистрировали молоко из будущего
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
85
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Путин ответит на все вопросы
46
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...