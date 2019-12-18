Windows 10 принудительно сменит браузер

Компания Microsoft объявила дату релиза нового браузера Edge, он станет доступен с 15 января 2020 года.

Предполагается, что новая программа будет устанавливаться на персональные компьютеры пользователей в фоновом режиме в виде обновления, принудительно заменяя классический браузер через центр обновления Windows.



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Прежний браузер Edge будет автоматически удален без возможности сохранения. Новая версия программы кардинально отличается от классической — она не привязана к операционным системам, а также имеет совершенно иную базу.

Новый браузер должны получить все компьютеры на базе Windows 10 версии 1803 или новее. При этом фактически пользователи не смогут отказаться от установки новой программы, она появится на устройствах автоматически.

Впрочем, для корпоративных редакций появится инструмент, который позволит системным администраторам компаний контролировать установку нового браузера на системах с включенным автоматическим обновлением Windows.