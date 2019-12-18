Россия испытает «самый опасный корабль»

Россия в 2020 году приступит к испытаниям тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», сообщил первый заместитель главы «Севмаша» Сергей Воронько.

«Адмирал Нахимов» находится на ремонте и модернизации с 1999 года, его ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год, передает телеканал «Звезда». Корабль получит 80 универсальных пусковых установок для новейших ракет — «Калибр», «Оникс», «Циркон».

Залп такого атомного крейсера может потопить целый флот — он сможет поразить сразу 250 целей. Американские эксперты ранее заявляли, что после ввода в эксплуатацию модернизированный крейсер станет «самым опасным кораблем» российского флота.

Известно, что корабль получит новейшие системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, а также зенитную систему С-400, способную сбивать воздушные цели на расстоянии до 380 километров. На Западе корабли такого класса считаются «убийцами» авианосцев.