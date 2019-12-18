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Киев захотел превращения Кубани в «украинскую Кубу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivanaivanova / CC BY-SA 3.0

Краснодарский край должен войти в сферу влияния Украины и стать «украинской Кубой», заявил с трибуны Верховной Рады депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Запись выступления парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

Гончаренко подчеркнул, что «украинская Кубань» должна стать «островом свободы» и призвал Киев сделать максимум для этого. Он также напомнил, что в 1926 году 62% населения Кубани составляли украинцы.

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Депутат заверил коллег, что на Кубани «до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций». Кроме этого, в украинском гимне упоминаются географические границы Украины «от Сяна до Дона», добавил он.

Ранее в Раде появилось объединение «Кубань», участники которого заявили о решимости «вернуть» в состав Украины территорию Кубани. Для этого они собираются возвращать этнических украинцев «в культурное, политическое, социальное поле».

По официальным данным переписи населения, проведенной в России в 2010 году, украинцы составляют меньше 2% населения Краснодарского края. По результатам всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году украинцы составляли 47% населения Кубани.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Так, это оправдание, новых поборов с населения.

Wojnar

Вот же обама и хохлы зловредные - не хотят зарплаты повышать, ироды.

Иркут 69

Увы, это профессиональная болезнь всех крупнозвездных генштабистов. Причём независимо от цвета лампасов...

WSG0600-164-164

То-то акции США срочно закупает Россия, вон оно, что к войне готовимся. Очередная ложь, Гайдаровская...

WSG0600-164-164

Карман нищего Россиянина проходной двор, кому ни лень обдирают, дадут копейку сдерут рубль.