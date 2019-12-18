Киев захотел превращения Кубани в «украинскую Кубу»

Краснодарский край должен войти в сферу влияния Украины и стать «украинской Кубой», заявил с трибуны Верховной Рады депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Запись выступления парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

Гончаренко подчеркнул, что «украинская Кубань» должна стать «островом свободы» и призвал Киев сделать максимум для этого. Он также напомнил, что в 1926 году 62% населения Кубани составляли украинцы.



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Депутат заверил коллег, что на Кубани «до сих пор говорят на украинском, поют наши песни, танцуют гопак и придерживаются общих традиций». Кроме этого, в украинском гимне упоминаются географические границы Украины «от Сяна до Дона», добавил он.

Ранее в Раде появилось объединение «Кубань», участники которого заявили о решимости «вернуть» в состав Украины территорию Кубани. Для этого они собираются возвращать этнических украинцев «в культурное, политическое, социальное поле».

По официальным данным переписи населения, проведенной в России в 2010 году, украинцы составляют меньше 2% населения Краснодарского края. По результатам всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году украинцы составляли 47% населения Кубани.