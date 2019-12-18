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России насчитали долг за Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд Швейцарии признал правоту украинской компании «Укрнафта» и намерен заставить Россию заплатить компенсацию за национализацию объектов в Крыму.

«Укрнафта» потеряла контроль над 16 автозаправочными станциями в Крыму в 2014 году после присоединения полуострова Россией. Компания подала иск в Международный арбитражный суд в Женеве, разбирательство проходило в Швейцарии.

По итогам нескольких заседаний суд встал на сторону Украины и обязал Россию выплатить 44 миллиона долларов в пользу «Укрнафта». Отмечается, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Основанием для иска «Укрнафта» стало соглашение Москвы и Киева о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно договору, Россия и Украина не должны национализировать взаимные инвестиции без выплаты справедливой компенсации.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Так, это оправдание, новых поборов с населения.

Wojnar

Вот же обама и хохлы зловредные - не хотят зарплаты повышать, ироды.

Иркут 69

Увы, это профессиональная болезнь всех крупнозвездных генштабистов. Причём независимо от цвета лампасов...

WSG0600-164-164

То-то акции США срочно закупает Россия, вон оно, что к войне готовимся. Очередная ложь, Гайдаровская...

WSG0600-164-164

Карман нищего Россиянина проходной двор, кому ни лень обдирают, дадут копейку сдерут рубль.