России насчитали долг за Крым

Верховный суд Швейцарии признал правоту украинской компании «Укрнафта» и намерен заставить Россию заплатить компенсацию за национализацию объектов в Крыму.

«Укрнафта» потеряла контроль над 16 автозаправочными станциями в Крыму в 2014 году после присоединения полуострова Россией. Компания подала иск в Международный арбитражный суд в Женеве, разбирательство проходило в Швейцарии.

По итогам нескольких заседаний суд встал на сторону Украины и обязал Россию выплатить 44 миллиона долларов в пользу «Укрнафта». Отмечается, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Основанием для иска «Укрнафта» стало соглашение Москвы и Киева о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно договору, Россия и Украина не должны национализировать взаимные инвестиции без выплаты справедливой компенсации.