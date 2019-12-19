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Фильм дня: «В августе 44-го…»

Источник:
Sibnet.ru
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Детективная военная драма «В августе 44-го» рассказывает о советских контрразведчиках, на плечи которых ложится особая миссия.

19 декабря в России отмечается День военной контрразведки.

Сюжет разворачивается в 1944 году, когда до Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, но с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа.

Фильм высоко оценил начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенант Василий Христофоров. Он заявил, что ФСБ России считает этот фильм наиболее достоверной в России экранизацией жизни и деятельности российского (советского) контрразведчика, в котором очень близко к реальности показаны жизнь, быт и работа контрразведчиков «СМЕРШ».

Главные роли в фильме исполнили Евгений Миронов, Владислав Галкин, Юрий Колокольников, Алексей Петренко, Беата Тышкевич. Режиссер фильма — Михаил Пташук. Драма вышла в прокат в 2001 году, а ее рейтинг IMDb: 7.50.

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Alvarius7

Ты что, самое главное нужно успеть спросить, что он читает перед сном, и какие плюшки любит с чаем употреблять.

corrector

Они реально считают что это повышает рейтинг? 99% народа бесит когда говорят одно, а перед глазами...

Я Свободен

Это же как себя надо не уважать? что бы слушать это?

fargus

В судах лежат иски на 9 млрд. Догадываетесь, кто их оплатит?

matsko25

Для начала Кочегарки которые на УГЛЕ топятся уберите!!! Газ мы в Европу продаем а сами в наших городах...