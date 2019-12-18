Госдума запретила сжигать мусор без переработки

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон, который запрещает сжигать мусор, если он не был предварительно переработан для извлечения полезных веществ, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ расширяет понятие «утилизация отходов», включает туда энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных отходов) в качестве возобновляемого источника энергии. Мусоросжигательные заводы будут проходить экологическую экспертизу.
Депутат Владимир Бурматов считает, что законопроект стимулирует переработку отходов, а заявления о том, что открывается дорога сжиганию мусора — «лукавство или лицемерие». Сейчас отходы горят «без всяких экологических экспертиз, без всякой утилизации, без выделения полезных фракций».
Поправки в законодательство уточняют вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направлять на утилизацию отходов.Также депутаты приняли постановление, предлагающее правительству России разработать меры по стимулированию переработки и раздельному накоплению доходов. «Мы предлагаем возвращать гражданам часть средств, уплаченных ими за коммунальную услугу по обращению с отходами, если они занимаются раздельным накоплением отходов», — цитирует Бурматова ТАСС.