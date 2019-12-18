СК в Бурятии установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками

Получены первые результаты судебно-медицинского исследования по факту гибели новорожденного, тело которого рвали бродячие собаки в городе Гусиноозерске в Бурятии. Удалось установить, что ребенка кормили перед смертью, сообщило СУ СКР по Бурятии.

В понедельник утром возле одного из домов очевидцы обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола, которое таскали бездомные собаки. Судебно-медицинское исследования установило, что ребенок родился живым и доношенным.

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Содержимое желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша. Вблизи от того места, где было найдено тело младенца, располагались мусорные баки. При осмотре в одном из них обнаружен черный пакет со следами вещества, похожего на кровь. Не исключено, что новорожденного в пакете выбросили в мусорный бак, откуда его тело достали бродячие собаки.

В настоящее время в рамках судебно-медицинской экспертизы проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка. По уголовному делу ведется розыск матери малыша, для чего у местных жительниц детородного возраста изымаются образцы для проведения сравнительных генетических исследований. Изъято уже более 100 образцов.

Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Виновному грозит до 20 лет лишения свободы.