Источник птичьего гриппа поищут в Сибири

Сибирские вирусологи вместе с орнитологами установят основные пути распространения птичьего гриппа и выяснят в каких местах Сибири происходит обмен опасными штаммами.

«Почему так страшен птичий грипп? Это серьезные экономические потери для стран с развитым птицеводством… Если все эти птицы умрут, может наступить белковый голод, что станет огромной медицинской и социальной проблемой», — цитирует «Наука в Сибири» руководителя отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова.

Вторая проблема связана с тем, что при стечении некоторых неблагоприятных факторов вирус гриппа птицы может мутировать и начать заражать людей. Последние 15—20 лет Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением новых вариантов птичьего гриппа, которыми заболевают люди. Самый серьезный их них H5N1, им болеют с 2003 года, а летальность составляет до 60%.

Ученые определили несколько «горячих» точек в Сибири, где происходят массовые скопления водоплавающих. Одной из таких точек является озеро Увс-Нуур, расположенное на границе Тувы (Россия) и Монголии. На озере из года в год менялись варианты вируса, один в один они копировали китайские штаммы, а сроки совпадали с миграционным временем.

«Другими горячими точками стали Новосибирская область, юг Восточной Сибири, Амур и Дальний Восток. Кроме того, ведутся исследования в районе Якутска. Озеро Цинхай изучают наши китайские коллеги. Мы считаем, что эти точки на сегодня дают наиболее объективную картину того, что может быть занесено в азиатскую часть России и распространиться дальше — в Европу и Африку», — сказал Шестопалов.

Ученые планируют выяснить, какие виды являются основными носителями птичьего гриппа, где находится основной природный резервуар этого вируса и происходит массовое заражение диких птиц (по одной гипотезе — это Китай, по другой — тундровая зона, ее вечная мерзлота).

«Мы начинаем понимать, что многие из изучаемых нами вирусов — рекомбинантные. В их геноме четко прослеживаются миграционные пути: этот кусочек из Европы, этот — с Камчатки, этот — из Индонезии, а ведь где-то идет сборка этих составляющих в единое целое. Одна из таких возможных “фабрик сборки” — Северная Азия, то есть Сибирь и Российский Дальний Восток», — сказал Шестопалов.