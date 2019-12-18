НАВЕРХ

Источник птичьего гриппа поищут в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сибирские вирусологи вместе с орнитологами установят основные пути распространения птичьего гриппа и выяснят в каких местах Сибири происходит обмен опасными штаммами.

«Почему так страшен птичий грипп? Это серьезные экономические потери для стран с развитым птицеводством… Если все эти птицы умрут, может наступить белковый голод, что станет огромной медицинской и социальной проблемой», — цитирует «Наука в Сибири» руководителя отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова.

Вторая проблема связана с тем, что при стечении некоторых неблагоприятных факторов вирус гриппа птицы может мутировать и начать заражать людей. Последние 15—20 лет Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением новых вариантов птичьего гриппа, которыми заболевают люди. Самый серьезный их них H5N1, им болеют с 2003 года, а летальность составляет до 60%.

Ученые определили несколько «горячих» точек в Сибири, где происходят массовые скопления водоплавающих. Одной из таких точек является озеро Увс-Нуур, расположенное на границе Тувы (Россия) и Монголии. На озере из года в год менялись варианты вируса, один в один они копировали китайские штаммы, а сроки совпадали с миграционным временем.

«Другими горячими точками стали Новосибирская область, юг Восточной Сибири, Амур и Дальний Восток. Кроме того, ведутся исследования в районе Якутска. Озеро Цинхай изучают наши китайские коллеги. Мы считаем, что эти точки на сегодня дают наиболее объективную картину того, что может быть занесено в азиатскую часть России и распространиться дальше — в Европу и Африку», — сказал Шестопалов.

Ученые планируют выяснить, какие виды являются основными носителями птичьего гриппа, где находится основной природный резервуар этого вируса и происходит массовое заражение диких птиц (по одной гипотезе — это Китай, по другой — тундровая зона, ее вечная мерзлота).

«Мы начинаем понимать, что многие из изучаемых нами вирусов — рекомбинантные. В их геноме четко прослеживаются миграционные пути: этот кусочек из Европы, этот — с Камчатки, этот — из Индонезии, а ведь где-то идет сборка этих составляющих в единое целое. Одна из таких возможных “фабрик сборки” — Северная Азия, то есть Сибирь и Российский Дальний Восток», — сказал Шестопалов. 

Сибирь #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Семь» с Брэдом Питтом
18.12.2019 01:30
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
16.12.2019 11:39
Новый сезон «Нюхача»: Кяро копнет под себя
15.12.2019 21:37
О чем говорит музыкальный вкус?
14.12.2019 11:54
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
18137
Промокод Wink: где получить и как активировать
10403
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
7055
Новосибирцы скупили мандарины из Гондураса
5817
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Как это работает
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
71
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Демографы встревожились растущей убылью населения России
47
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...