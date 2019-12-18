Портрет древнего подростка восстановили по жвачке

Ученые впервые извлекли человеческий геном не из костей, а из древней жвачки из смолы, по этим данным они восстановили портрет древнего подростка — девушки с темной кожей и голубыми глазами.

Кусок древней жвачки из березовой смолы обнаружен на юге Дании, его возраст определили как 5,7 тысячи лет, говорится в работе, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Ученые смогли извлечь из смолы человеческую ДНК — это первый подобный случай. Анализ показал, что жвачку жевала подросток — девушка с темной кожей, каштановыми волосами и голубыми глазами.

По мнению ученых, она ела утку и фундук. Девушка жила с охотниками-собирателями в континентальной Европе.

Эксперты считают, что жевательная березовая смола помогала древним людям облегчать зубную боль, поскольку обладает антисептическими свойствами.