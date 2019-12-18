Неудаляемая реклама вернулась в Windows

Компания Microsoft вернула в Windows 10 рекламу собственных продуктов, которую невозможно ни удалить, ни отключить.

Пользователи обратили внимание, что приложения «Почта» и «Календарь» показывают рекламные блоки, которые предлагают получить бесплатный Outlook для мобильного телефона. Реклама не исчезает, даже если установить этого клиента.

«Реклама в приложении будет отображаться вне зависимости от того, на каком почтовом сервисе зарегистрирован электронный адрес пользователя. Этот блок нельзя удалить, но вы можете направить пожелания в Центре обратной связи Windows», — цитирует Softpedia.com представителя головного офиса Microsoft.

Впервые баннеры появились в Windows в ноябре 2018 года, в Microsoft назвали это решение экспериментом. Сейчас эта функция есть в стабильной версии 1909, компания принудительно обновляет до нее систему с декабря.