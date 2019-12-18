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Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Медики скорой помощи в Новосибирске выйдут на акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на большую загруженность бригад, дефицит кадров и низкие заработные платы, сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

Сегодня фельдшер с высшей категорией получает заработную плату в размере 30 тысяч рублей, без категории – 24 тысячи рублей. Поэтому почти все работают на полторы ставки, но фактически трудятся за двоих, говорится в сообщении общественной организации. 

Главный врач станции скорой медицинской помощи (ССМП) по Новосибирской области Ирина Большакова прокомментировала Sibnet.ru, что средняя заработная плата по региону для медицинских работников складывается, согласно требованию федеральных нормативов, когда зарплаты врачей должны достигать 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — 100%.

«Но здесь есть такая тонкость, что раньше фельдшера скорой помощи получали больше, чем в фельдшера в других медицинский учреждениях. Сейчас эти заработные платы сравнялись, что делает работу на скорой помощи менее привлекательной. Можно работать в более спокойных медучреждениях», — объяснила главврач ССМП.

Еще одна причина для протестов новосибирских медиков, работающих на станции скорой помощи — большая загруженность. По словам председателя первичной профсоюзной организации «Действие» на станции скорой помощи Новосибирска Сергея Комлева, в течение суток один фельдшер в одиночку успевает оказать помощь 22 пациентам, что значительно превышает средний показатель по стране.

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«Мы устали работать, как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами. Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три... Мы хотим обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, возвращения 100% оплаты ночных часов», — цитируют общественники Комлева.

Большакова подтвердила, что в области действительно ощущается дефицит кадров на станции скорой помощи. «У нас на всех ресурсах есть объявления о приеме на работу, к сожалению, специалисты предпочитают идти в более легкие и более спокойные специальности, а не в скорую помощь. Мы такую тенденцию наблюдаем на протяжении нескольких лет», — сообщила главврач ССМП.

Она объяснила, что раньше студенты колледжа устраивались на станцию скорой помощи санитарами и после окончания учебного заведения почти все оставались в уже знакомом коллективе. «После того, как санитаров убрали из бригад, стало работать тяжелее. Плюс у нас за последние три года не было ни одного доктора, которые пришли к нам работать, потому что медицинский вуз сейчас их не выпускает», — резюмировала она.

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