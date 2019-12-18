Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля

Инспекторы ДПС оштрафовали женщину, которая посадила малыша к себе на колени за руль, а затем сняла видео и выложила в Instagram, сообщает ГИБДД Красноярского края.

Сотрудники ГИБДД увидели видеозапись, на которой автомобилистка сидела за рулем и посадила малыша на колени. «Сын учит меня водить», — подписала видео женщина.

В отношении 31-летней женщины составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Штраф за данное нарушение составляет 3 тысячи рублей.

Во время профилактической беседы инспекторы напомнили сибирячке, что при движении автомобиля ребенок, в зависимости от его возраста, роста и веса, всегда должен перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, либо быть пристегнут ремнями безопасности.