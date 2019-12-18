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Депутат заявил о «незащищенных» пенсионерах Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Заксобрания Забайкальского края от Партии пенсионеров России Александр Михайлов предложил ввести должность уполномоченного по правам пожилых людей. Губернатор Александр Осипов поддержал эту идею, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По мнению Михайлова, пожилые люди сегодня большей частью предоставлены сами себе: «Они сидят в очередях в больницах, никто не занимается ими, и им даже не к кому обратиться, не знают — где получить помощь юристов, других специалистов», — отметил он.

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В целом по стране, по словам депутата, живет около 50 миллионов людей пенсионного возраста. «Думаю, практическая помощь была бы им очень полезна», — резюмировал он.

Глава региона поддержал идею и в качестве первого шага предложил выйти с такой инициативой на федеральное правительство. А также выяснить, есть ли у края полномочия самостоятельно учредить должность защитника прав пенсионеров. Сейчас в крае работают трое уполномоченных — по правам человека, детей и предпринимателей.

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лачинов

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