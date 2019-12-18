Депутат заявил о «незащищенных» пенсионерах Забайкалья

Депутат Заксобрания Забайкальского края от Партии пенсионеров России Александр Михайлов предложил ввести должность уполномоченного по правам пожилых людей. Губернатор Александр Осипов поддержал эту идею, сообщила пресс-служба краевого правительства.

По мнению Михайлова, пожилые люди сегодня большей частью предоставлены сами себе: «Они сидят в очередях в больницах, никто не занимается ими, и им даже не к кому обратиться, не знают — где получить помощь юристов, других специалистов», — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года

В целом по стране, по словам депутата, живет около 50 миллионов людей пенсионного возраста. «Думаю, практическая помощь была бы им очень полезна», — резюмировал он.

Глава региона поддержал идею и в качестве первого шага предложил выйти с такой инициативой на федеральное правительство. А также выяснить, есть ли у края полномочия самостоятельно учредить должность защитника прав пенсионеров. Сейчас в крае работают трое уполномоченных — по правам человека, детей и предпринимателей.