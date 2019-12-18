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Наргиз назвала продюсерский центр Фадеева сектой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Равиль Иткулов / CC BY-SA 3.0

Певица Наргиз в очередной раз высказалась о работе с продюсером Максимом Фадеевым, с которым она расторгла контракт еще летом. На этот раз артистка сравнила время проведенное в MALFA с сектой.

«Точно, это была секта… Правда, мне его жалко, у человека, по-моему, что-то с психикой, с головой что-то происходит», — сказала Наргиз в интервью Ксении Собчак, отвечая на вопрос о работе с продюсером.

Конфликт между Наргиз и Фадеевым начался летом 2019 года, когда продюсерский центр расторг с певицей контракт. Наргиз в своих интервью стала резко и негативно рассуждать о личности Фадеева, откровенно выражая свою обиду. По словам артистки, Фадеев не уделял ей должного внимания, а лишь зарабатывал деньги на ее популярности.

В свою очередь Максим Фадеев в одном из интервью опроверг информацию о своем плохом отношении к подопечной. Он рассказал, что болел последние два года, поэтому артисты должны были просто потерпеть в знак уважения к тому, что для них было сделано ранее.

Но в беседе с Собчак Наргиз заявила, что Фадеев игнорировал ее с самого начала работы в лейбле, написав за всю совместную работу всего одну песню — «Ты моя нежность». Подводя итог обсуждения Фадеева, певица все же выразила продюсеру благодарность за годы совместной работы.

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...