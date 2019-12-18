Изящная посуда для вкусного Нового года

Магазины «Галамарт» представляют линейки посуды, которые поддержат хозяйкам праздничное настроение во время подготовки новогоднего застолья и рождественского ужина.

Для создания семейных кулинарных традиций понадобится хорошая компания, качественные продукты и посуда от Vetta серии «Глянец», которая подходит для всех видов плит, включая индукционные.

Кастрюли из этой серии – отличный выбор для приготовления любимых супов, соусов, мясных и овощных блюд, а также напитков. Материал не вступает в реакцию с продуктами, не портит вкус и не поглощает запахи. Ну а чайники со свистом станут изюминкой праздничного домашнего чаепития! Посуду можно выбрать в розовом или синем цвете.

Для вкусной домашней выпечки возьмите силиконовые формы от Satoshi, линейка «Алион». Они не деформируются при нагреве и не выделяют вредных испарений; десерты в них не прилипают и не пригорают, а чтобы их достать, не потребуются вилки и ножи. Как только форма остынет, просто выверните ее наизнанку!

Кстати, приготовить вкуснейшие банановые кексы для праздничного стола очень просто:

100 граммов сливочного масла взбейте с сахаром (150 граммов) и двумя яйцами;

Разомните спелый банан вилкой и добавьте в тесто;

Добавьте муку (200-250 граммов) и разрыхлитель (2 чайные ложки), перемешайте;

Выложите тесто в силиконовые формочки (смазывать маслом не нужно), заполните формы на три четверти;

Выпекайте 15-20 минут при температуре 150 градусов Цельсия.

На выпечку понадобится немного времени – очень удобно, если гости уже на пороге.

Украшением любой кухни станет посуда от Satoshi коллекции «Ла Мери». На сковородах и сотейниках можно готовить без масла – пища не пригорит и не прилипнет к стенкам. Также очень удобные кастрюли из коллекции «Венрай».

Они выполнены из качественной нержавеющей стали и декорированы эффектными вставками из силикона, которые защитят ваши руки от высоких температур, подходят для индукционных плит. При правильном использовании такая посуда прослужит не один год.

Удобные сковороды, сотейники и кастрюли способны существенно облегчить процесс приготовления многих блюд, и хозяйки это наверняка оценят. Ну и доступные цены, которыми так славится «Галамарт», никто не отменял!

«Галамарт»

www.galamart.ru

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