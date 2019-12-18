Новейшие Су-57 испытали в боевых условиях Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап «обкатки» в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены», — приводит РИА Новости слова Герасимова, сказанные им на брифинге перед иностранными военными атташе.

В феврале 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил журналистам, что два истребителя Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.

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Летом того же года член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев, сообщил, что в Сирии прошли тестирование четыре Су-57. В конце 2018 года Минобороны впервые опубликовало видео полета этих истребителей в воздушном пространстве этой страны.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее Минобороны заказало 76 истребителей. Первый серийный самолет должен поступить в вооруженные силы до конца 2019 года.