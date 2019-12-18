Российский спортсмен в теории допустил смену гражданства из-за WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин, живущий на Кипре, заявил, что теоретически мог бы сменить гражданство из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

«Я бы хотел соревноваться под любым флагом. Это (получение другого гражданства), возможно, но я не могу сказать точно. Мне надо подумать над этим», — цитирует портал Cyclingnews.com слова Закарина, сказанные им на брифинге во время тренировочного сбора с командой CCC.

«На брифинге на сборах я сказал, что действительно в теории я мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре. А потом это все начали коверкать. Говорить о том, что я над этим работаю или что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп», — пояснил велогонщик изданию «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что все равно попал бы под карантин и не поехал на Олимпиаду-2020, кроме того, для смены гражданства необходимо согласие российской федерации велоспорта. К тому же, это недешево — 2,5 миллиона евро. Закарин уточнил, что у него таких денег нет.

Закарин — шоссейный велогонщик, в 2013 и 2017 годах выигрывал Чемпионат России, побеждал на этапах Тур де Франс и Джиро д’Италия. Спортсмена не пустили на Игры в Рио из-за употребления анаболического стероида в 2009 году, он выиграл иск в Спортивном арбитражном суде, но не успел добраться до Олимпиады.