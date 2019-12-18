Лавров обвинил Евросоюз в высокомерном отношении к России

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что, несмотря на принадлежность России к европейскому цивилизационному пространству, Европейский Союз не готов к равноправным отношениям с ней.

«В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" — это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю», — сказал Лавров в интервью «Российской газете».

По его словам, Россия географически, исторически, экономически и культурно была, есть и будет неотъемлемой частью Европы. Но на практике Брюссель оказался не готов к равноправию в отношениях с Москвой.

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«Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы — часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение — вплоть до Тихого океана», — отметил глава МИД России.

Лавров выразил уверенность, что смена руководства Евросоюза и начало нового институционального цикла открывает возможность для «нового старта» в отношениях с Россией. Москва открыта к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС.

«Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента», — подчеркнул глава МИД.