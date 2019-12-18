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Лазарева «довели» сравнения с Биланом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lazarevsergey instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев очень эмоционально отреагировал на сравнение с единственным победителем от России на «Евровидении» Дмитрием Биланом, он резко ответил подписчикам в Instagram на эту тему.

После концерта звезд «Евровидения» в Амстердаме, где Россию представил Лазарев (Билан отказался от участия в шоу), в соцсети музыканта появилось много критики. Подписчики начали сравнивать артиста с Биланом, называя второго единственным победителем.

«Я победитель зрительского голосования — это раз, и дважды призер Евровидения — это два! И поверьте, не всегда тот победитель, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно 100% победитель!» — ответил на один из комментариев подписчицы Сергей Лазарев.

Позднее часть негативных отзывов в адрес певца была удалена. Но и здесь комментаторы не смогли промолчать. Подписчики решили, что Лазарева очень пугают сравнения с Биланом, до уровня которого музыкант не дотягивает. Несмотря на негативные отзывы, многие поклонники все же поддержали артиста и даже предложили ему съездить на «Евровидение» в третий раз.

Ранее Дмитрий Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения» как раз из-за Лазарева. В сообщении представителей Билана к организаторам концерта говорилось, что Билан не будет выступать, так как он не единственный представитель от России, и его имя в афише указано меньшим шрифтом, чем имя Лазарева.

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...