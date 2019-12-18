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Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за освобождение малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра, поддерживает ли он освобождение малоимущих от НДФЛ. В ответ он сказал, что это очень тяжелый вопрос, однако Матвиенко попросила Орешкина выразить свое личное мнение в формате блица: да или нет.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Ввести в России необлагаемый минимум доходов и освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.

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В ноябре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что при реализации идеи нужно взвесить все плюсы и минусы. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметил, что идея прорабатывается и над ней предстоит думать.

На минувшей неделе на встрече с региональными омбудсменами Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, уплачивая с этой суммы подоходный налог, гражданин опускается ниже этой планки.

Тема: Личные финансы
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Экономика #Деньги #Россия
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Иркут 69

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...