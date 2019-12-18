Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за освобождение малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у министра, поддерживает ли он освобождение малоимущих от НДФЛ. В ответ он сказал, что это очень тяжелый вопрос, однако Матвиенко попросила Орешкина выразить свое личное мнение в формате блица: да или нет.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — приводит РИА Новости слова Орешкина.

Ввести в России необлагаемый минимум доходов и освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц предложил в сентябре глава ВТБ Андрей Костин.

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В ноябре первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что при реализации идеи нужно взвесить все плюсы и минусы. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту тему очень чувствительной, отметил, что идея прорабатывается и над ней предстоит думать.

На минувшей неделе на встрече с региональными омбудсменами Владимир Путин пообещал подумать об освобождении от подоходного налога граждан, получающих минимальную зарплату. Президент пояснил, что МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, соответственно, уплачивая с этой суммы подоходный налог, гражданин опускается ниже этой планки.