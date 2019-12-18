Подросток в Хакасии угнал школьный автобус

Подросток угнал школьный автобус в аале (поселение сельского типа) Чарков, он ездил по проселочным дорогам пока не кончился бензин, сообщается на сайте МВД РФ по Республике Хакасия.

Подросток, проживающий в Чарках угнал автобус марки «ГАЗ». Он признался, что ночью ему не спалось, он вышел на улицу и решил погулять по аалу. Он подошел к одному из боксов на территории школы, открыл дверь гаража, внутри которого находился школьный автобус.

Ключ был в замке зажигания. На угнанном автобусе 16-летний парень доехал до Таштыпского района. Подросток признался, что большинство пути старался двигаться по проселочным дорогам, стараясь не привлекать внимания. В селе Имек, он бросил автобус, потому что закончился бензин. В обратный путь он отправился пешком.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.